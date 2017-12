ईद-ए-मिलाद पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी बधाई

मान्यता है कि मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रबि-उल-अव्वल माह के 12वें दिन 570 ई. को मक्का में हुई था।

नई दिल्ली (जेएनएन)। आज पूरा देश ईद-ए-मिलाद का जश्न मना रहा है। मुसलमानों के इस पवित्र दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर इस दिन इस्लाम समुदाय अपने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन तो कहीं इसे शोक दिवस के रुप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ही पैगंबर की मृत्यु भी हुई थी।

On the occasion of Milad-un-Nabi, the Prophet’s birthday, good wishes to all fellow citizens, especially our Muslim brothers and sisters in India and abroad #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) December 2, 2017

जहां शिया समुदाय इस दिन पैगंबर के जन्मदिन के रुप में जश्न मनाती है वहीं सुन्नी समुदाय इस दिन को पैगंबर की मृत्यु के लिए शोक का दिन मनाते हैं। मान्यता है कि मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रबि-उल-अव्वल माह के 12वें दिन 570 ई. को मक्का में हुई था।

Greetings on Id-E-Milad. May the teachings of Prophet Mohammad further the spirit of harmony in our society. https://t.co/DpGJI8BZUN — Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2017

My best wishes to everyone on the auspicious occasion of Milad-un-Nabi. May we be guided by the spirit of compassion, peace and tolerance. — Office of RG (@OfficeOfRG) December 2, 2017

वे पैगंबर के द्वारा दी गई सीख को याद कर इसे मनाते हैं। उनके पवित्र ग्रंथ कुरान के मुताबिक ईद-ए-मिलाद को मौलिद मावलिद के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है पैगंबर का जन्मदिन। उनका मानना है कि इस दिन पैगंबर की सीख को याद की जाए तो जन्नत के द्वार खुल जाते हैं।

