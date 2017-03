पूरे देश में होली का जश्न, राष्ट्रपति और पीएम ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ देश के बड़े नेताओं ने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं।

नई दिल्ली। देशभर में सोमवार को रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को रंगों से सराबोर करने के साथ ही 'बुरा न मानो होली है' का संदेश दे रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए लिखा, 'होली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।' उन्होंने रंगों के त्योहार पर खुशी और भाईचारे के बढ़ने की कामना की।

होली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Greetings on the festival of colours, Holi. May the festival spread joy & warmth everywhere. — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2017

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होली के अवसर पर अपने ट्विटर संदेश में कहा, 'देशवासियों को होली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं।' उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को एकजुट करता है। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया है।

Let this year’s Holi mark the beginning of a new phase of peace and prosperity in the country #PresidentMukherjee — President of India (@RashtrapatiBhvn) March 13, 2017





उन्होंने कहा, 'वसंत के आगमन का प्रतीक यह पर्व सभी के लिए आशा, प्रसन्नता और कामनाओं की पूर्ति का अग्रदूत है। रंगों का यह त्योहार एकता के इंद्रधनुष में भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का समुच्चय है।'

राष्ट्रपति ने कहा, 'इस दिन हमें जरूरतमंदों और वंचितों में खुशियां फैलाने का काम करना चाहिए। यह त्योहार सभी लोगों के बीच भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करता है।'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देशवासियों को होली के पर्व की बधाई देते हुए ट्वीटर पर लिखा है,



गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए होली मनाने से इंकार किया है लेकिन देशवासियों को ट्वीटर पर होली की शुभकामनाएं दी हैं।

आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।



Wishing you and your family a Happy Holi — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 13, 2017

विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने देशवासियों की होली की बधाई देते हुए ट्वीट किया है,

होली की शुभकामनाएं. Happy Holi. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 13, 2017



देशभर में सोमवार को रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी के साथ देश के बड़े नेताओं ने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं।