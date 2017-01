तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री जयललिता की मौत मामले में जांच की अपील के साथ कई याचिकाएं कोर्ट में डाली गयी हैं।

चेन्नई (एएनआई)। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत मामले में जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया।

कोर्ट ने कहा, उन याचिकाकर्ताओं को क्या अधिकार है जब जयललिता का कोई रिश्तेदार इस याचिका को लेकर कोर्ट नहीं पहुंचा है। मामले को आगामी 23 फरवरी तक टाल दिया गया है। हालांकि जयललिता संबंधित सभी मेडिकल रिपोर्ट को बंद लिफाफे में मद्रास हाई कोर्ट को सौंपने के लिए अपोलो अस्पताल तैयार है।

Court says, "what is the locus standi of petitioners when none of the blood relatives have approached Court?" Matter deferred for Feb 23.

