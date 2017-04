योगी के इस कदम की राहुल गांधी ने की तारीफ, बताया सही दिशा में उठाया गया कदम

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक कड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में एक फैसला ऐसा भी है जो राहुल गांधी को बहुत पसंद आया और उन्होंने योगी की तारीफ की।

नई दिल्ली, एएनआई। अपने चुनावी वादे के मुताबिक भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। यूपी की योगी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वागत किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि यूपी के किसानों को दी गई सीमित राहत सही कदम है। कांग्रेस ने हमेशा से कर्ज में डूबे किसानों की कर्जमाफी का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि हमें किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, केंद्र सरकार को व्यापक संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कि वो खुश हैं कि भाजपा ऐसा करने पर मजबूर हुई। लेकिन देशभर के पीड़ित किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

A partial relief for UP farmers, but a step in the right direction. @INCIndia has always supported loan waivers for farmers in distress(1/3)

राहुल गांधी ने लिखा है कि देशभर के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए। राज्यों के नाम पर किसानों के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है।

I'm happy BJP has finally been forced to see reason.But let's not play politics with our farmers who are suffering across the country(2/3)