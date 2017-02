जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ओ पन्‍नीरसेल्‍वम बने लेकिन अब उनका कहना है कि इस्‍तीफे के लिए उनपर दवाब बनाया गया।

चेन्नई (एएनआई) तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के जाने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक की महासचिव वीके शशिकला और कार्यकारी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी उथल पुथल मची है। एक ओर बगावती रुख के साथ पन्नीरसेल्वम का कहना है कि उनपर पद छोड़ने का दवाब डाला गया जबकि दूसरी ओर शशिकला के अनुसार, पन्नीरसेल्वम के बगावती तेवर के पीछे द्रमुक की साजिश है।

पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को बताया, ‘राज्य विधानसभा में मेरे पास पूर्ण बहुमत है और सभी अन्नाद्रमुक विधायक मेरे साथ हैं।‘

#EXCLUSIVE -- "MLAs in touch with me, backing me. Will prove my majority in assembly #OPanneerselvam #OPSvsSasikala pic.twitter.com/HEza7iZ5yL

उन्होंने आगे कहा, ‘तमिलनाडु की जनता की इच्छा होगी तो मैं अपना कर्तव्य जारी रखूंगा। राज्य का मुख्यमंत्री होना बड़ा काम है लेकिन प्रत्येक कदम पर अंदरुनी और नजदीकी लोगों ने ही मेरा अपमान किया।‘

To be a TN CM is a huge task but at each and every step, humiliation was carried out by the insiders who were close to me: #OPanneerselvam pic.twitter.com/AWNBgtIATZ

— ANI (@ANI_news) February 8, 2017