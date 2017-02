तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मची है, सत्‍ता की बागडोर किसके हाथ जाएगी यह लेकर ऊहापोह की स्‍थिति है।

चेन्नई (जेएनएन)। तमिलनाडु मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के समर्थन में सोशल मीडिया के पर समर्थन की भीड़ उमड़ आयी है।

‘अम्मा की आत्मा से हुई बात’

पन्नीरसेल्वम रात को अचानक मरीना बीच पर जयललिता के स्मारक के पास ध्यानमग्न हो तकरीबन आधे घंटे बैठे रहे ओर उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मा की आत्मा से उनकी बात हुई। उन्होंने शशिकला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘धमकी दी गई इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा।‘

मरीना बीच पर पन्नीरसेल्वम का भाषण

उन्होंने कहा, ‘अम्मा के दिखाए गये राह पर बिना परेशानियों के चलते रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करता गया। जब अम्मा अस्पताल में थीं तो उन्होंने मुझसे मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछा था। मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन मैं अपमानित होता रहा। पनीरसेल्वम ने कहा, पार्टी की ओर से उनपर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दवाब दिया गया। यदि जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहें तो, मैं इस्तीफा वापस ले सकता हूं। मुख्यमंत्री उसी को बनना चाहिए जो पार्टी और सरकार दोनों की सुरक्षा कर सके, फिर चाहे वह मैं ना होऊं।‘

इसके बाद एआइएडीएमके में पड़ने वाली दरार की ओर इशारा करते हुए ट्वीट व बयानों की झड़ी लग गई।

ट्वीटर पर पन्नीरसेल्वम को समर्थन

चेपॉक-ट्रिपलीकेन के द्रमुक विधायक जे अन्बजाहगन ने मुख्यमंत्री के समर्थन में ट्वीट कर उनके भाषण के लिए बधाई दी थी। साथ ही अन्नाद्रमुक के आइटी विंग के हरि प्रभागर ने भी पन्नीरसेल्वम के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि पद से हटाए जाने का उन्हें भय नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा,’अपने मुख्यमंत्री को समर्थन देने के लिए मुझे अपना पद छोड़ने का गर्व होगा। अम्मा हमारे साथ हैं।‘ उनका यह ट्वीट वायरल हुआ था।

I'm proud to throw my post for supporting my CM #OPS.



Now atleast expecting the MLAs and MPs to support to OPS. Amma is living with us.

— Hari Prabhakaran (@Hariadmk) February 7, 2017