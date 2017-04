जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर उल्लंघन, सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब

जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि अभी तक इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है।

J&K: Pakistan violates ceasefire in Digwar sector of Poonch, Indian troops retaliate pic.twitter.com/RUZnn4RRLj

डिफेंस पीआरओ एम. मेहता ने बताया, 'आज पाकिस्तानी सेना द्वारा पुंछ और बीजी सेक्टर में युद्ध विराम उल्लंघन किया गया जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।'

Today Pakistan Army carried out unprovoked ceasefire violation in Poonch & BG sector. Befitting reply is being given: Defence PRO M Mehta pic.twitter.com/N0Rut9vr4v