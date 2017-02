पाकिस्तान सेना प्रमुख के ना 'पाक' बोल, कहा-अशांति के लिए भारत जिम्मेदार

आतंकवाद पर पाकिस्तान का रुख कभी साफ नहीं रहा है। सेना प्रमुख कमर बाजवा का कहना है कि पाक में अशांति के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। आतंकी वारदातों से न केवल भारत की धरती रक्तरंजित हो रही है, बल्कि पाकिस्तान खुद अपने ही पाले गए आतंकी संगठनों का शिकार बना हुआ है। पिछले 10 दिनों के दौरान सिंध से लेकर पेशावर तक आतंकियों ने निर्दोष लोगों की जान ली है। लेकिन पाकिस्तान कैंसर बन चुके उन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की जगह भारत को दोष देने में जुटा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने में भारत जुटा हुआ है।

जम्मू-कश्मीर से जुड़े सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर कमर बाजवा ने कहा कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान हमेशा से साथ रहा है और उन लोगों को नैतिक समर्थन देता रहेगा।

LOC Visit. Army will protect people of Pak & AJ&K. Our solidarity with people of Indian Occupied Kashmir for right of self determination. pic.twitter.com/rrC7Z1Hdfz