ओडिशा: गोलबाजार मंडी में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक

सम्बलपुर, एएनआई। ओडिशा के सम्बलपुर के गोलबाजार में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक दमकल की गई गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है।

हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किन वजहों से लगी इस बात की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

Odisha: More than 100 shops gutted after fire broke out at Sambalpur's Golbazar Mandi, situation now under control pic.twitter.com/6RKO3M9Q8k