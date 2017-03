विवादों के घेरे में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के बेटे की शादी, पानी का जबरदस्त दुरुपयोग

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बेटे की शादी विवादों में घिरती नजर आ रही है।

नई दिल्ली(एएनआई)। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बेटे की शादी पर विवाज बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक तरफ मराठवाड़ा के इलाके पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष के बेटे की शाही शादी में लोगों की हलक को सूखा कर पानी का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस के आर विखे पाटिल ने कहा कि यद्यपि शादी का मामला व्यक्तिगत होता है। लेकिन जिस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल किया गया वो दुरुपयोग था।

It's a private matter but spending so much on a wedding function isn't justified: R Vikhe Patil (Congress) on Maha BJP Chief son's wedding pic.twitter.com/kU4TVUfDMu

शेतकारी अन्नदाता संगठन से जुड़े जयाजी सूर्यवंशी ने कहा कि राव साहेब दानवे सूखा प्रभावित जालना जिले से आते हैं। लेकिन उनके बेटे की शादी में 500 से ज्यादा पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया गया जो हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता था।

Countless water tankers were used, and this is when Raosahab Danve(Maha BJP Chief) is MP from drought-hit Jalna: Jayaji Suryavanshi pic.twitter.com/KbIDHf5MA7