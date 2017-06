कोविंद के जवाब में विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया राष्ट्रपति उम्मीदवार

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार दावेदारी करेंगी।

नई दिल्ली, जेएनएन। तमाम कयासों के बाद आखिरकार विपक्ष ने सत्तासीन एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के खिलाफ मीरा कुमार के नाम का एलान किया है। हालांकि विपक्ष के इस कदम के बाद राजग के उम्मीदवार कोविंद को बहत बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ औपचारिकता भरा कदम ही कहा जाएगा।

माना जा रहा है कि सत्तापक्ष के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले दलित व महिला उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे विपक्षी एकता को बनाए रखना है। बता दें कि कोविंद 23 जून को अपना नामांकन भरेंगे। वहीं, विपक्ष से मीरा कुमार 27 जून को नामांकन भरेंगी।

इससे पहले सोनिया गांधी ने गुरुवार को पहले से तय विपक्षी दलों की बैठक संसद की लाइब्रेरी में बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी अाजाद अौर अहमद पटेल ने 10 जनपथ पहुंच कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। साथ ही साथ मीरा कुमार ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के कयास ने जोर पकड़ लिया था। खबरों के अनुसार विपक्ष जिन नामों पर चर्चा कर रहा था, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, एमएस स्वामीनाथन के अलावा अन्य शामिल थे।

दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन कई दिग्गज नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इस क्रम में लालू प्रसाद यादव सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार से बात करेंगे और उन्हें ऐतिहासिक गलती करने से रोकने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस मसले पर उनकी नीतीश कुमार से बात हुई थी। नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि ये उनका निजी फैसला है।

