EVM मुद्दे को लेकर आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे विपक्षी दलों के नेता

ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक विपक्षी दलों का एक शिष्टमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा।

नई दिल्ली (एएनआई)। ईवीएम में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दलों का एक शिष्टमंडल आज शाम पांच बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। सूत्रों के अनुसार. विपक्षी नेता चुनाव आयोग के समक्ष यह मांग रख सकते हैं कि 50 फीसद मतदान वीवीपीएटी मशीनों के जरिए किया जाए और बाकि 50 फीसद मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए।

Opposition leaders to put forward their demand before EC, of holding elections 50% through VVPAT machines & 50% by ballot papers: Sources