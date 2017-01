बारामूला में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर स्थित बारामूला जिले के हरितर तरजू इलाके में मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हो गया है। आज सुबह से जारी मुठभेड़ फिलहाल खत्म हो गयी है। मारे गए आतंकी के पास हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है।

UPDATE: One terrorist killed in an ongoing encounter with security forces in Baramullah district (J&K), arms and ammunitions recovered.