जम्‍मू कश्‍मीर के बांदीपोरा में सुरक्षाबलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ मंगलवार को खत्‍म हो गयी। इसमें एक आतंकी मारा गया।

श्रीनगर (राज्य ब्यूरो)। उत्तरी कश्मीर में जिला बांडीपोर के हाजिन में मंगलवार की सुबह सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इस दौरान सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं।

आज सुबह सुरक्षाबलों को पता चला कि लश्कर ए तैय्यबा के कुछ आतंकी हाजिन कस्बे के पर्रे मोहल्ले में देखे गए हैं। उसी समय सेना के जवानों ने गांव की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। जवानों ने जैसे ही पर्रे मोहल्ले में तलाशी शुरू की, एक जगह छिपे बैठे आतंकियों ने उन पर पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से फायरिंग कर घेराबंदी तोड़ भागने का प्रयास किया। इसमें एक जवान जख्मी हो गया। लेकिन अन्य जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मुठभेड़ में उलझा लिया।

J&K: 1 terrorist killed during encounter in Parray Mohalla Hajin area of Bandipora District. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/CoDEUJljxS

— ANI (@ANI_news) January 10, 2017