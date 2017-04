अलवर में गौ तस्करी के अारोप में युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत

पुलिस का इस मामले में कहना है कि पहलू खान और उनके चार अन्य साथियों ने गाय को खरीदने संबंधी दस्तावेज भी पेश किए लेकिन इसके बावजूद उनकी पिटाई कर दी गई।

अलवर, (एएनअाई)। राजस्थान के अलवर में गाय लेकर जा रहे कुछ लोगों से जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक युवक को गंभीर चोटें अाई थी। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि शनिवार को हरियाणा के रहने वाले 15 लोग छह गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे। उसी दौरान बहरोड के पास इन पर हमला कर दिया गया। मारपीट के दौरान 50 साल के पहलू खान को गंभीर चोट लगी। इलाज़ के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई।

पुलिस का इस मामले में कहना है कि पहलू खान और उनके चार अन्य साथियों ने गाय को खरीदने संबंधी दस्तावेज भी पेश किए लेकिन इसके बावजूद उनकी पिटाई कर दी गई। स्थानीय बहरोड पुलिस के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से संबद्ध गौरक्षकों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के निकट जगुआस क्रॉसिंग के पास शनिवार शाम को इन गाड़ियों को रोका। इन लोगों ने आरोप लगाया कि वे अवैध रूप से गाय ले जा रहे हैं। ये वाहन जयपुर से आ रहे थे और हरियाणा के नूह जिले की तरफ जा रहे थे।

जब गाड़ियों में सवार लोगों पर हमला किया गया तो हमलावरों ने ड्राइवर अर्जुन को जाने दिया बाकी पांच पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से पहलू खान की अलवर के एक अस्पताल में सोमवार रात को मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि इसके बाद घटना का एक वीडियो भी न्यूज एजेंसी एएनअाई ने शेयर किया है।

#WATCH: 5 men beaten up & their vehicle vandalised by cow vigilantes in Rajasthan's Alwar; later 1 man succumbed to injuries (01.04.2017) pic.twitter.com/almfW9W954