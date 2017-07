जब नेतन्याहू संग मोदी ने बीच पर बिताए खुशनुमा पल, जानें- और क्या हुआ

पीएम मोदी का यह दौरा एेतिहासिक है, क्‍योंकि वह इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के ऐतिहासिक दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत और इजरायल के बीच हथियार एवं सुरक्षा संबंधी कई महत्‍वपूर्ण समझौते हुए हैं। वहीं आज अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्‍याहू के साथ समुद्र किनारे कुछ खुशनुमा पल बिताते भी नजर आए। उन्‍होंने डोर बीच का दौरा किया, जहां समुद्र किनारे सैर-सपाटे के साथ वे एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल दिखे। इस दौरान की कई तस्‍वीरें सामने आई हैं, जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं।

वहीं बीच पर पीएम मोदी के लिए एक मोबाइल सीवाटर डिजाॅलिनेशन यूनिट का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। उन्‍हें ऐसा प्‍लांट दिखाया गया जिसके जरिए समुद्र के खारे पानी को तुरंत शुद्ध करके पीने लायक बनाया जा सकता है। उन्‍होंने उस पानी को पिया भी।

वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं में इसका इस्‍तेमाल किया जा सकता है। विषम परिस्थितियों में सेना द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति की जा सकती है।

Gal-Mobile is an independent, integrated water purification vehicle, designed to produce high-quality drinking water. pic.twitter.com/I3tNB8utOT

It can be useful in natural disasters like floods, earthquakes, military use in difficult terrain & rural areas to provide drinkable water.