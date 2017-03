नोटबंदी से होने वाले उपलब्‍धियों के बारे में पूछते हुए उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि इससे कैशलेस ट्रांजैक्‍शन में तो कमी आयी ही है दूसरी ओर नकली करेंसी के प्रचलन में इजाफा हुआ है।

श्रीनगर (जेएनएन)। जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने रविवार को नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि कैशलेस ट्रांजैक्‍शन में कमी आयी है वहीं नकली नोटों में इजाफा हुआ है।

उमर ने ट्वीट कर कहा, ‘कैशलेस ट्रांजैक्‍शन घट रहा है और नकली करेंसी का विस्‍तार हो रहा है। करीब-करीब सभी पुराने करेंसी नोट बैंक में वापिस आ गए और ऐसे ही पड़ें हैं। तो फिर उपलब्‍धि क्‍या है?’

नेशनल कांफ्रेंस के अध्‍यक्ष ने बताया उत्‍तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा बेहतर महसूस नहीं कर रहा है।

उमर ने कहा, ‘अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो दिनों की रैली। क्‍या हमें और समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री रैली आनंद ले रहे हैं?’

Two days of campaigning in his own constituency. Should we be reading more in to this than just the PM enjoying being on the campaign trail? https://t.co/Dr2sj6gUnT