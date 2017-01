ओबामा ने मोदी को किया फोन, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कहा थैंक्यू

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत- अमेरिकी संबंधों को मजबूत बनाने वाली साझेदारी के लिए पीएम मोदी को फोन करके उन्हें धन्यवाद दिया।

वॉशिंगटन (एजेंसी)। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम नरेन्द्र मोदी को देर शाम फोन किया। ओबामा ने पीएम मोदी को भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया।जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के अनुसार ओबामा ने बुधवार को पीएम मोदी को फोन किया और धन्यवाद कहा।

PM thanked US President for strong support & contribution to strengthening strategic p'ship,conveyed best wishes to him in future endeavours

— ANI (@ANI_news) January 19, 2017