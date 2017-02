AIADMK में टूट के साफ संकेत, पन्नीरसेलवम ने कहा-साबित करूंगा बहुमत

तमिलनाडु के कार्यवाहक सीएम और एआइएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन के बीच जंग तेज हो गई है।

नई दिल्ली(एएनआई)। तमिलनाडु में एआइएडीएमके में टूटने के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के कार्यवाहक सीएम ओ पन्नीरसेलवम ने कहा कि वो तमिलनाडु की जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के तमाम कैडर का समर्थन उन्हें हासिल है। वो तमिलनाडु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे।

I will prove my strength in the assembly: #OPanneerselvam in Chennai pic.twitter.com/5BnNdJIE5i

