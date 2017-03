स्टेंट के नाम पर अब भी मरीजों से वसूले जा रहे हैं मोटे पैसे

स्टंट के नाम अब भी मरीजों से मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी के पास ऐसी 24 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

नई दिल्ली(जेएनएन)। स्टेंट के नाम पर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलनें का काम अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी ने इस मामले में 9 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भेजा है जहां से 24 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

NPPA to upload on its website names of hospitals accused of overcharging patients on cardiac stents.