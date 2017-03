सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति व अन्य के ख़िलाफ़ एफ़आइआर दर्ज करने के अपने आदेश मे बदलाव करने से मना कर दिया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने आज यौन शोषण के आरोपी यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री गायत्री प्रजापति को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया। साथ ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। एफआइआर दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गायत्री प्रजापति की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने के फैसले को वापस लेने की अपील की गयी थी।

