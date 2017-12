राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए 89 नामांकन प्रस्ताव, औपचारिक एलान 11 को

मंगलवार तक राहुल के नामांकन की स्क्रूटनी के बाद किसी भी अन्य उम्मीदवार ने राहुल गांधी के विरोध में नामांकन नहीं किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को 89 नामांकन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक नामांकन में कुल 10 प्रस्तावक होते हैं, ऐसे में राहुल गांधी के लिए पार्टी के कुल 890 प्रस्तावकों ने आवेदन किया है।

कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने सोमवार को बताया कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये नामांकन करने का आखिरी दिन था और अब इसका समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि शुरू से लेकर अब तक की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी रही है। जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है।

