सुषमा स्वराज ने कहा, लंदन आतंकी हमले में किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं

नई दिल्ली, जेएनएन। ब्रिटेन की संसद के बाहर हुई गोलीबारी में हमलावर समेत जहां पांच लोग मारे गए तो वहीं इस घटना में चालीस से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार की रात कहा कि इस वारदात में किसी भी भारतीय के नुकसान की कोई ख़बर नहीं है।

विदेश मंत्री ने कहा कि वह लगातार वहां के भारतीय उच्चायोग से संपर्क में है वहां पर भारतीय को सभी तरह की संभावित मदद उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही, सुषमा ने जरूरतमंद लोग या फिर जिन्हें सूचना चाहिए उनके लिए उच्चायोग के पब्लिक रिस्पोन्स यूनिट के दो फोन नंबर जारी किए। ये नंबर हैं- 020 8629 5950 और 020 7632 3035.

