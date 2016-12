शेयर बाजार में जितनी कमाई करते हैं, उस हिसाब से टैक्स नहीं भरते : पीएम मोदी

पीएम का कहना है कि सेबी को देखना चाहिए कि कैसे ऐसी कमाई को ज्यादा टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि शेयर बाजार में जितनी कमाई होती है, उस हिसाब से टैक्स नहीं भ

मुंबई (पीटीआई) शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर टैक्स बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पातालगंगा में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआइएसएम) के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए यह संकेत दिया। एनआइएसएम बाजार नियामक सेबी की शैक्षिक पहल है। यह संस्थान प्रतिभूति बाजार के लिए प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करता है। सेबी इस संस्थान को निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का इच्छुक है।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि शेयर बाजार में लोग जितनी कमाई करते हैं, उस हिसाब से टैक्स नहीं भरते हैं। सेबी को देखना चाहिए कि कैसे ऐसी कमाई को ज्यादा टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही नियामक को फंड जुटाने के लिए अब नए तरीके खोजने चाहिए।

World class securities & commodity markets are key to India's growth. Let us make our financial markets more relevant to this new era. pic.twitter.com/DG3CUKpq6C — Narendra Modi (@narendramodi) 24 December 2016

फिलहाल एनआइएसएम में मुंबई के वाशी स्थित परिसर से अपना कार्य करता है, लेकिन मौजूदा आधारभूत ढांचा बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। नया परिसर 70 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जहां 5,000 छात्रों को शिक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है।

Markets should provide benefits to farmers. SEBI should work for closer linkage between e-NAM & derivatives markets to help farmers. — Narendra Modi (@narendramodi) 24 December 2016

यह कैंपस पातालगंगा औद्योगिक टाउनशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज की विशाल यूनिट के पास स्थित है। अभी परिसर में करीब 1,000 आवासीय छात्रों के रहने की सुविधा है। इस संस्थान पर सेबी ने 400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नियामक ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से मान्यता लेने की पहल भी शुरू कर दी है।