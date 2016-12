न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज; जश्न, आतिशबाजी के साथ 2017 का वेलकम

ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ।

नई दिल्ली, जेएनएन। न्यूजीलैंड में नए साल का इंतजार खत्म हो गया है। नए साल ने जैसे ही दस्तक दी न्यूजीलैंड में आसमान आतिशबाजी से सराबोर हो गया। राजधानी ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। बता दें कि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ही नए साल का जश्न मनाता है।

New Zealand: Countdown till New Year 2017 begins in Auckland pic.twitter.com/xiFByLIEDl — ANI (@ANI_news) December 31, 2016

New Zealand: Auckland welcomes 2017 with spectacular New Year fireworks pic.twitter.com/Wwj14EUyAK — ANI (@ANI_news) December 31, 2016

(Auckland) New Zealand: Countdown to New Year with fireworks at midnight. pic.twitter.com/LQtH7gD2yh — ANI (@ANI_news) December 31, 2016

भारतीय समय के अनुसार हमारे देश में नए साल का जश्न रात 12 बजे से शुरू होगा। भारत से पहले दुनिया के कई हिस्सों में घड़ी की सुई रात का 12 बजे पहले छू लेती है। इन हिस्सों में नए साल का जश्न हमारे देश से पहले ही शुरू हो जाता है।

यहां भारत से कुछ घंटे पहले मनाया जाता है नया साल

- भारतीय समय के अनुसार जापान में रात साढ़े आठे बजे।

-चीन में रात 9.30 बजे।

-म्यांमार में रात 11.00 बजे।

-बंग्लादेश में रात 11.29 मिनट पर।

-नेपाल में रात 11.30 बजे।