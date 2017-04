उपचुनाव में जीत से उत्साहित फारुख अब्दुल्ला बोले- राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डा फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अवाम का शुक्रगुजार हूं।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। तीन साल पहले श्रीनगर संसदीय सीट पर मिली हार को जीत में बदलने के बाद नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और डा फारुक अब्दुल्ला ने मतदाताओं का शुक्रिया करते हुए राष्ट्रपति से राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांगी की है।

Request GOI& Pres to dismiss present govt right away,Guv's rule to be imposed & elections to be conducted under Guv's rule: Farooq Abdullah pic.twitter.com/ed0Y1ZEVBV