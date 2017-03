UP की हार से विपक्ष हैरान, 2019 में महागठबंधन से मिलेगी BJP को शिकस्त

यूपी-उत्तराखंड के अप्रत्याशित चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों में घबराहट है। अब एक सुर में नेता बोलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए महागठबंधन जरूरी है।

नई दिल्ली(जेएनएन)। आम चुनाव में अभी दो साल का समय बचा हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि 2019 के लिए अभी से जुटने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने इरादे साफ भी कर दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यूपी और उत्तराखंड में जो जीत हासिल हुई है, उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की जरूरत है जिसके आसपास विरोधी फटक न सकें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट हो जाना चाहिए।

Narendra Modi is not god, he can be stopped. For that political will is needed among parties who are against communal forces:Digvijaya Singh pic.twitter.com/wlGqZu9lph