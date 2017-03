उर्जित पटेल को मौत की धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को जान से मारने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई (एजेंसी)। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को आखिरकार साइबर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर दिया है। पकड़े गए शख्स का नाम वैभव बदलवार बताया जा रहा है। आरोपी को 6 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

RBI Governor Urjit Patel threat mail case: Accused Vaibhav Baddalwar arrested from Nagpur on March 3, sent to police custody till March 6 pic.twitter.com/2wO11CtTvs