नागालैंड में हिंसक प्रदर्शन के बाद स्‍थिति नियंत्रण में: डीजीपी

महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण को लेकर नागालैंड की राजधानी में गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन हुए।

कोहिमा (एएनआई)। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर नागालैंड में मुख्यमंत्री व उनके कैबिनेट की इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। मंगलवार को शुरू हुए इस तनाव ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। हालांकि नागालैंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने शुक्रवार को बताया, ‘दीमापुर में स्थिति नियंत्रण में है, कोहिमा में कुछ हिंसक वारदातें हुई लेकिन अब वहां भी स्थिति पर काबू पा लिया गया है।‘

आर्मी सूत्रों के अनुसार, तनावपूर्ण और हिंसक माहौल देखते हुए कोहिमा में आर्मी की पांच टुकड़ियों को नियुक्त किया गया है।

बता दें मंगलवार को पुलिस फायरिंग के दौरान प्रदर्शन कर रहे दो युवाओं की मौत के बाद गुरुवार को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया जो चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ था।

गुरुवार को गठित नागालैंड ट्राइब एक्शन काउंसिल (एनटीसी) ने मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग व उनके कैबिनेट को शाम चार बजे तक इस्तीफा देने, दीमापुर पुलिस आयुक्त को हटाने और चुनाव को अवैध एवं अमान्य घोषित करने की मांग की। लेकिन इन मांगों को पूरा करने के लिए गुरुवार शाम 4 बजे तक ही समय दिया गया।

एनटीएसी ने इस मामले में राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि, राज्यपाल पीबी आचार्य इटानगर में हैं। उनके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी प्रभार है।

ज्ञापन में कहा गया है कि स्थिति इसलिए हिंसक हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को टालने के लोगों की लोकतांत्रिक मांगों के खिलाफ जाने का फैसला किया। पुलिस गोलीबारी में मारे गए युवकों को 'नागा शहीद' घोषित किया गया है। एनटीएसी ने गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है।

एक ही दिन में इतने कम समय में सरकार की ओर से प्रतिक्रिया न मिल पाने के कारण पूरी राजधानी में हिंसक प्रदर्शन हुए। राज्य सरकार ने आर्मी के पांच टुकड़ियों को बुलाया और कोहिमा में 144 की धारा लागू कर दी। यहां तक की क्षेत्र में मोबाइल सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया।

क्रोधित भीड़ ने चुनाव आयोग व डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों में जमकर उत्पात मचाया और कोहिमा मयूनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग में आग लगा दी। अन्य क्षतिग्रस्त कार्यालयों में स्टेट इंफार्मेशन कमिशन, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे रिजर्वेशन सेंटर और कोहिमा प्रेस क्लब शामिल है।

प्रदर्शनकरियों ने अपनी मांगों को पूरा न किए जाने की स्थिति में शवों को मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी एनपीएफ के अध्यक्ष डॉ. शुरहोजीलाय घरों के सामने ले जाने की चेतावनी दी।

जेलियांग की 1 फरवरी को नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद तनाव शुरू हुआ। इसके बाद दीमापुर में प्रदर्शनकारियों व पुलिस की झड़प में दो लोगों की मौत हो गयी। तब से प्रदर्शन कर रहे लोग शवों के अंतिम संस्कार से इंकार रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।