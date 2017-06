सड़काें पर जगह-जगह जलभराव यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर दुकानों में भी पानी घुस गया है।

मुंबई, एएनआइ। मुंबइवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है। शहर में जोरदार बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि लगतातार बारिश ने लोगों के लिए दिक्‍कतें भी पैदा कर दी हैं। जगह-जगह जलभराव हो गया है। किंग्‍स सर्कल और हिंदमाता इलाके में नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला है।

Mumbai: Continuous rainfall triggers waterlogging in several areas (visuals from King's Circle and Hindmata area) #Maharashtra pic.twitter.com/IMlUAo7qPn