राहुल-अखिलेश साथ-साथ, मुलायम नाराज; कहा- नहीं करेंगे चुनाव प्रचार

मुलायम सिंह ने यहां तक कह दिया कि वह अब गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ/नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पहली बार एक-दूसरे का हाथ पकड़कर उत्तर प्रदेश में सियासी सफर की शुरुआत की। दोनों ने इस मिलन को गंगा-यमुना के संगम की संज्ञा देते हुए कहा कि हमारा गठबंधन क्रोध, बंटवारे की राजनीति कर रही भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए है। वहीं दूसरी ओर यह गठजोड़ सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आया।

उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उप्र में गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कर अखिलेश ने जीत का मौका गंवा दिया है। मुलायम सिंह ने यहां तक कह दिया कि वह अब गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। सपा-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ बोलते हुए मुलायम ने कहा, “हमारे जो नेता हैं जिनके टिकट कटे है वो अब क्या करेंगे। पांच साल के लिए तो मौका गंवा दिया है। मैं इस समझौते के खिलाफ हूं। मैं किसी भी सूरत में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा।” मुलायम ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले राज्य में चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम थी। पार्टी को किसी भी तरह के सहारे की जरूरत नहीं थी।

इससे पहले साझा प्रेस कांफ्रेस और रोड शो के दौरान राहुल ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह विजय माल्या और ललित मोदी जैसे 50 बड़े घरानों का हित साध रहे हैं, वहीं अखिलेश ने दावा किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर सपा तीन सौ से अधिक सीटें हासिल करेगी।

पहली बार एक साथ बगलगीर हुए राहुल और अखिलेश ने राजधानी के एक होटल में साझा प्रेस कांफ्रेस के दौरान गठबंधन से जुड़े तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। हालांकि, इस दौरान 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर रहस्य बना रहने दिया गया। 'यूपी को यह साथ पसंद है' स्लोगन के बीच 50 मिनट चली प्रेस कांफ्रेस में राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहला शब्द 'उत्तर' है। हमारी पार्टनरशिप, अखिलेश और मेरी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की-क्रोध की राजनीति करने वालों को 'उत्तर' देने के लिए है। कहा कि गंगा-यमुना के मिलन जैसे इस गठबंधन से विकास की सरस्वती निकलेगी।

#WATCH Mulayam Singh Yadav says he is against SP-Congress alliance and he won't campaign for them pic.twitter.com/rvdlFR13vt

— ANI UP (@ANINewsUP) January 29, 2017