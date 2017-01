देखें वीडियो: अनिल विज का विवादित बयान, मोदी को बताया गांधी से बेहतर ब्रांड

मंत्री जी ने कहा कि धीरे-धीरे नोट से गांधी की तस्वीर हटेगी। गांधी की वजह से रुपए की कीमत घटी है।

नई दिल्ली, जेएनएन। अक्सर विवादों में रहने वाले हरियाणा सरकार के मंत्री अनिज विज ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री के मुताबिक गांधी का नाम जुड़ने से खादी डूब गयी। खादी की बेहतरी के लिए मोदी गांधी से बेहतर ब्रांड हैं। खादी गांधी के नाम पर पेटेंट नहीं।

मंत्री जी यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि धीरे-धीरे नोट से गांधी की तस्वीर हटेगी। गांधी की वजह से रुपए की कीमत घटी। कल तक केंद्र सरकार और खादी ग्रामोद्योग की ओर से सफाई देकर कहा गया था कि गांधी की तस्वीर को हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगायी।

Good that Mahatma was replaced by Modi on khadi calendar,Gandhi will also gradually be removed from currency notes says Haryana Min Anil Vij pic.twitter.com/e8AXr7WJFw

