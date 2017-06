पीएम मोदी ने की साइकिल की सवारी, डच पीएम मार्क रूट भी थे साथ

बताया जा रहा है कि डच के प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह साइकिल गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने साइकिल के लिए ट्विट कर पीएम मार्क रूट को धन्यवाद दिया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे के दौरान अंतिम में नीदरलैंड गए थे। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने पीएम मोदी का कैटशुस में स्वागत किया था। इस दौरान पीएम मोदी डच प्रधानमंत्री मार्क रूट के सामने साइकिल की सवारी करते नजर अाए। बताया जा रहा है कि डच के प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह साइकिल गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने साइकिल के लिए ट्विट कर पीएम मार्क रूट को धन्यवाद दिया है।

इससे पहले डच पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा था कि यह बेहद अहम दौरा है, जिसमें एक अहम मित्र के साथ संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी अौर मार्क रूट ने यहां प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। डच प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अब एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है। हमारे पास भारत को पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है।

Thank you @MinPres @markrutte for the bicycle. pic.twitter.com/tTVPfGNC9k