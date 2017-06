कश्‍मीर में ड्यूटी पर तैनात डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या मामले को शर्मनाक करार देते हुए राज्य मुख्‍यमंत्री ने कहा कि पुलिस के सब्र का इम्‍तिहान न लें।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। श्रीनगर में शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर की हत्‍या मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद जम्‍मू कश्‍मीर की मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेताते हुए कड़े शब्‍दों में कश्‍मीरियों से कहा, पुलिस के सब्र का इम्‍तिहान इस तरह से न लें।

#WATCH : J&K CM Mehbooba Mufti speaks on death of Deputy SP Mohammed Ayub Pandith, says "police exercising max restraint,ppl must understand" pic.twitter.com/M9uOvkaLH5

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'अगर पुलिसवालों के संयम का यही परिणाम है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। यह कब तक चलेगा? मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि अगर यह चलता रहा तो स्थितियां वैसी ही हो जाएंगी जैसी थीं, जब लोग पुलिस की जीप सड़क पर देखकर भागा करते थे।'

#Srinagar: Family mourns the death of Deputy SP Mohammed Ayub Pandith, beaten to death by mob in J&K's Nowhatta last night pic.twitter.com/kjv6QtCvCa