कश्‍मीर के चिंताजनक हालात पर चर्चा के लिए जम्‍मू कश्‍मीर की मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। जम्‍मू कश्‍मीर के हालात पर विचार विमर्श के लिए राजधानी पहुंची मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके लिए वे आज सुबह गृहमंत्री के नई दिल्‍ली स्‍थित आवास पर पहुंचीं।

गृहमंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा ने बताया, 'कश्‍मीर में हम लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब तक पूरा मुल्‍क, राजनीतिक पार्टियां साथ नहीं देते तब तक ये जंग जीत नहीं सकते।' उन्‍होंने आगे कहा, जब हमने जीएसटी पास किया तब राष्‍ट्रपति ने याद दिलाया कि धारा 370 का खास ख्‍याल रखा जाए, धारा 370 हमारे जज्‍बात के साथ जुड़ी है। बता दें कि धारा 370 भारतीय संविधान के अतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थान प्रदान करती है।

सोमवार को अमरनाथ यात्रियों की एक बस पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गयी थी और कई घायल हो गए थे।

Delhi: J&K CM Mehbooba Mufti leaves to meet Home Minister Rajnath Singh at his residence. pic.twitter.com/oxWYxOnFFg