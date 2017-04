बेंगलुरु के इस युवक को ट्वीटर पर फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जानें कारण

बेंगलुरू के आकाश जैन की एक खासियत ने प्रधानमंत्री मोदी को आकर्षित कर लिया और मात्र 1,700 लोगों को ट्वीटर पर फॉलो करने वाले पीएम ने आकाश को फॉलो करना शुरू कर दिया।

बेंगलुरू (जेएनएन)। बेंगलुरु के आकाश जैन ने कभी नहीं सोचा था कि ट्वीटर पर सर्वाधिक फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुश्‍किल से 1700 लोगों को ही फॉलो करते हैं आकाश के फॉलोअर बन जाएंगे।

यह इसलिए हुआ क्‍योंकि कुछ दिनों पहले आकाश की बहन की शादी के निमंत्रण पत्र पर ‘स्‍वच्‍छ भारत’ का लोगो लगाया गया था और आकाश ने इसकी तस्‍वीर पीएम को टैग कर ट्वीटर पर पोस्‍ट कर दिया और पीएम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, मेरे पिता की चाहत थी कि ‘स्‍वच्‍छभारत’ का लोगो को मेरी बहन की शादी के निमंत्रण पत्र पर हो, और इसलिए हमें यह मिला।

Dear @narendramodi, My dad specifically wanted @swachhbharat logo to be there on my sister's wedding invitation, hence got it. @PMOIndia pic.twitter.com/kD28savm82