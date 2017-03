शहीदी दिवस: 1931 में आज ही के दिन दी गयी थी भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू को फांसी

आज ही के दिन 23 मार्च 1931 की शाम को शहीदे आज़म भगतसिंह,राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इस अवसर पर आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीदों को याद किया। उन्होंने लिखा कि देश उनके बलिदान और साहस को कभी नहीं भूल सकता।

Remembering Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev on the day of their martyrdom. India will never forget their courage & sacrifice.