माओवादियों ने बंधक बना कर लूटी एनडीएमसी की गाड़ी

माओवादियों ने एनडीएमसी के सभी कर्मचारियों को पहले बंधक बना लिया और फिर गाड़ी में पड़े बम विस्फोटक को लूट लिए।

दंतेवाड़ा(एएनआई)। दंतेवाड़ा में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की गाड़ी पर माओवादियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब ये गाड़ी बैलाडिला रेंज के ऊपर विस्फोटक लेकर जा रही थी।

माओवादियों ने एनडीएमसी के सभी कर्मचारियों को पहले बंधक बना लिया और फिर गाड़ी में पड़े बम विस्फोटक को लूट लिया। इसके बाद इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और कर्मचारियों को मुक्त कर दिया है।

Dantewada (Chhattisgarh): Maoists looted explosives&detonators from NMDC vehicles. They held employees hostage who have now been freed. pic.twitter.com/eR1iCwZMyG

— ANI (@ANI_news) February 7, 2017