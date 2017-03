'पिछले ढाई वर्षों में सरकार की छवि खराब करने वाले नेताओं की होगी पहचान'

गोवा के सीएम का कार्यभार संभालने के बाद मनोहर पर्रीकर ने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं जिन्‍होंने पिछली सरकार की छवि खराब करने का काम किया था।

पणजी (एएनआई)। मनोहर प‍र्रीकर ने गोवा के मुख्‍यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। कामकाज संभालने के बाद उन्‍होंने कहा कि पिछले ढाई वर्ष के दौरान कुछ नेताओं और मंत्रियों ने सरकार की छवि खराब करने का काम किया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को तलाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पद संभालने के बाद उनके द्वारा दिया गया यह बयान काफी मायने रखता है। ऐसा इसलिए भी है कि क्‍योंकि उनके राज्‍य से केंद्र में जाने के बाद से ही गोवा के राजनीतिक हालात काफी बिगड़ गए थे।

सरकार की सहयोगी गौमंतक पार्टी ने खुलेतौर पर लक्ष्‍मीकांत पारसेकर पर कई आरोप लगाए थे और केंद्रीय नेतृत्‍व से उन्‍हें हटाने तक की मांग कर डाली थी। इतना ही नहीं चुनाव से कुछ समय पहले गोमंतक पार्टी ने सरकार से समर्थन तक वापस ले लिया था। ऐसे में पार्टी की छवि को काफी धक्‍का लगा था।

