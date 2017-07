मणिशंकर बोले- PM चिनफिंग से मिल सकते हैं, तो गिलानी-माओवादियों से क्यों नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशान साधा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम अगर चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग और नागा नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं वो जम्मू कश्मीर में गिलानी और बस्तर में माओवादियों से बात करते? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसी दोहरी नीति अपना रहे हैं?

If PM ready to meet Chinese Pres Xi Jinping & Naga leaders, why doesn’t he talk to Geelani in J&K and Maoists in Bastar?: Mani Shankar Aiyar pic.twitter.com/h0VxroKk6U