अय्यर ने भी की महागठबंधन की वकालत, बोले- कांग्रेस अध्यक्ष का भी हो चुनाव

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अय्यर ने कहा है कि पार्टी में हर स्तर के पदों पर चुनाव होना चाहिए यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होगा यदि कोई राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होता है और जीत जाता है तो।

Election should be on every level, even for Cong pres.I would be surprised if someone would like to stand against Rahul Gandhi&win: MS Aiyar pic.twitter.com/42JNfhe6yf