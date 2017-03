कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले अय्यर, नेतृत्व स्तर पर अब बदलाव की जरूरत

विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं।

नई दिल्ली(एएनआई)। यूपी और उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस में हताशा है। सत्यव्रत चतुर्वेदी के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देश की राजनीति में हम अपना महत्व खो रहे हैं। पार्टी में अब नेतृत्व के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब युवा महासचिवों की जरूरत है, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को कांग्रेस कार्यसमिति में भेज देना चाहिए।

The General Secretaries need to be the young people and the old experienced people should be in the Congress working committee: MS Aiyar