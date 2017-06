मंदसौर: मृतक किसानों के परिजनों से मिले CM शिवराज चौहान, बाटा दुख-दर्द

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने कहा है कि किसान और उनके मुद्दे सपनों में भी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह सभी मुद्दों का समाधान निकालने को प्रतिबद्ध हैं।

भोपाल, एएनआइ। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान आज मृतक किसानों के परिजनों व रिश्‍तेदारों से मिलने मंदसौर पहुंचे और उनका दुख-दर्द बाटते नजर आए। किसान आंदोलन को देखते हुए यहां हुईं पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई थी। इस कारण किसान आंदोलन और भी उग्र हो गया। किसानों की मौत को लेकर राज्‍य सरकार विपक्षियों के निशाने पर भी आ गया।

