कोलकाता: प्लास्टिक के अंडे बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार

कोलकाता में प्लास्टिक के अंडे बेचे जाने का मामला साने आया है।

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्लास्टिक के अंडे बेचने का आरोप है। गुरुवार को एक ग्राहक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को प्लास्टिक के अंडे बेचने के आरोप में मोहम्मद शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया। हालांकि शमीम ने अपने बचाव में कहा है कि यह बतख के अंडे हैं और यदि आप एक दिन के लिए इन्हें फ्रीज में रखते हैं तो यह प्लास्टिक जैसे बन जाते हैं।

आपको बता दें कि अनीता कुमार नाम की एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि जब वह बाजार से खरीदे गए इन अंडों से ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रही थीं तो उन्हें लगा कि ये कृत्रिम हैं। अनीता कुमार के अनुसार, 'डॉक्टर ने मेरे बेट को रोज एक अंडा खाने को कहा है। मैंने देखा कि मेरा बेटा जब भी ये अंडे खाता है, वह बीमार पड़ जाता।'

Kolkata: As I was about to make an omelette plastic came out of it: Anita Kumar, Complainant. pic.twitter.com/a8hj7KQotH