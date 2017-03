गुजरात में गृह राज्य मंत्री पर फेंकी चप्पल, देखें वीडियो

गुजरात के गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा पर चप्‍पल से हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने हमलावर को मानसिक बीमार बताया है।

गांधीनगर [शत्रुघ्न शर्मा]। गुजरात के राजनीतिक इतिहास में गुरुवार को पहली बार किसी मंत्री पर चप्पल फेंकी गई। एक दलित सरपंच की हत्या मामले में गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा मीडिया को ब्रीफ करने आए थे। उसी दौरान एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया।

अमरेली में दलित सरपंच की हत्या मामले में सदन में हंगामे के बाद गृह राज्य मंत्री जाडेजा विधानसभा के मुख्य द्वार पर पत्रकारों को अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी देने आये थे। इसी दौरान अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके बावला में कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी गोपाल ईटालिया ने जाडेजा पर चप्पल फेंकने का प्रयास किया। मीडिया स्टैंड पर भी उसने चप्पल से मारा।

#WATCH: Man attempts to hurl shoe at Pradipsinh Jadeja, Gujarat minister of state for home in Gandhinagar, detained by police. pic.twitter.com/wTtzihRhSN

— ANI (@ANI_news) March 2, 2017

इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। गोपाल इससे पहले उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी पुलिसकर्मी बनकर फोन करके शराबबंदी व भ्रष्टाचार के मामले में भला-बुरा कह चुका है। उसने मीडिया को बताया कि राज्य में शराब की अवैध बिक्री, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए यह प्रयास किया। उधर, गांधीनगर रेंज आइजी आरबी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि गोपाल ईटालिया मानसिक रूप से बीमार है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

