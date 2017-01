प्लास्टिक करेंसी के सेल्समैन हो गए हैं मोदी बाबू: ममता बनर्जी

नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर ममत बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

कोलकाता (आइएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नोटबंदी का मामला उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटबंदी के कारण होने वाली 120 मौतों का जिम्मेदार ठहराया।

ममता ने कहा, ‘मोदी बाबू प्लास्टिक करेंसी के सेल्समैन हो गए हैं। क्या लोग प्लास्टिक खाएंगे।‘ उन्होंने ट्वीट किया, ‘मोदी बाबू आप नोटबंदी के कारण होने वाली 120 मौत के जिम्मेवार हैं।‘

Modi babu has become a salesman of plastic currency. Will people eat plastic?: WB CM Mamata Banerjee #demonetisation

सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर तीन दिवसीय प्रदर्शन शुरू किया है।

Modi babu, you are totally arrogant. You are responsible for 120+ deaths #DeMonetisation Victims list and cause pic.twitter.com/pQi9nnJGdd

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 10, 2017

