अखिलेश की हुई 'साइकिल', ममता-लालू सहित कई नेताओं ने दी बधायी

चुनाव आयोग ने सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल अखिलेश यादव को दे दिया। इसके बाद तमाम नेताओं ने उन्हें बधायी दी और उनके नेतृत्व की तारीफ भी की।

नई दिल्ली, जेएनएन। समाजवादी पार्टी के अंदर पिछले काफी समय से चल रही अंतर्कलह परिवार से सड़क तक आयी और फिर निर्वाचन आयोग तक भी पहुंच गई। आखिरकार निर्वाचन आयोग ने अखिलेश यादव के गुट को ही असली समाजवादी पार्टी मानते हुए उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह दे दिया। अखिलेश को 'साइकिल' मिलते ही उन्हें तमाम लोगों ने बधाई दी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद भी चुनाव आयोग के इस फैसले से बहुत खुश नजर आए। उन्होंने अखिलेश को बधाई देते हुए कहा, 'भाजपाई हाथ मलते रह गए।' पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 'नेता जी की बनाई हुई पार्टी है। नेता जी अपना आशीर्वाद अखिलेश को देंगे। भाजपाई हाथ मलते रह गए।'

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने सपा को एकजुट बताते हुए लिखा, 'ये उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश में फासीवादी और फिरकापरस्त ताकतों की हार पूर्णत: निश्चित है। बधाई! समाजवादी पार्टी एकजुट है, सब पहले जैसा है।'

लालू ने इशारों-इशारों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से अखिलेश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए एक और ट्वीट किया, 'अखिलेश के नेतृत्व में विकासशील, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष एवं न्यायप्रिय सरकार बननी तय है। सब एकजुट हैं। हमसब मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे।'

बता दें कि लालू सपा में पिता-पुत्र के बीच चल रही कलह को खत्म कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। लालू और मुलायम रिश्तेदार भी हैं।

अखिलेश 'साइकिल' के असली हकदार: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश यादव को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह 'साइकिल' के वास्तविक हकदार थे।

ममता ने समाजवादी पार्टी के ताजा घटनाक्रम पर सोमवार को ट्वीट किया, 'सपा का चुनाव चिन्ह पाने पर अखिलेश को बधाई। आप इसके हकदार थे।'

Congratulations @yadavakhilesh for getting SP symbol. You deserve it

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी इस मौके पर अखिलेश यादव को बधायी दी है। उन्होंने कहा, अखिलेश 'निश्चित' तौर पर बड़े नेता के रूप में उभरे हैं।

Congrats to @yadavakhilesh for getting control of the @samajwadiparty. He has truly emerged a tall leader.

