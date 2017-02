टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में सुरक्षा चूक, यात्रियों में हड़कंप

इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने इमरजेंसी डोर को अचानक खोल दिया।

नई दिल्ली(एएनआई)। मुंबई से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों ने सुरक्षा दरवाजों को अचानक खोलना शुरू किया।

Major security breach in Indigo flight from Mumbai to Chandigarh. Passenger opened safety door of the flight before take off. Flight delayed

— ANI (@ANI_news) February 10, 2017