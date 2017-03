मुंबई समेत पूरे महाराष्‍ट्र में आज रेजिडेंट डॉक्‍टर सामूहिक अवकाश पर हैं। यह फैसला उन्‍होंने अपने साथी डाक्‍टरों पर हुए हमले के बाद लिया है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है।

मुंबई। अपने साथी डाक्‍टर पर हुए हमले के खिलाफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सोमवार को सरकारी अस्पताल के रेजीडेंट डाक्‍टरों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। इससे पूरे राज्‍य में मरीजों की समस्‍या बढ़ सकती है। सामूहिक अवकाश पर जाने वाले डाक्‍टरों का कहना है कि वह ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं जहां पर उनकी अपनी ही जान खतरे में पड़ जाए। इसके चलते कुछ अस्‍पतालों में वैकल्पिक व्‍यवस्‍था भी की गई है। मुंबई के केईएम अस्‍पताल के डीन डाक्‍टर अविनाश सूपे का कहना है कि उन्‍होंने मरीजों की समस्‍या को ध्‍यान ररखते हुए इमरजेंसी अरेंजमेंट किए हैं।

