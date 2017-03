मध्यप्रदेश सरकार ने लॉच किया 'शिवराज सिंह चौहान' मोबाइल एप

जनता की शिकायतें सुनने और से दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 'शिवराज सिंह चौहान' नाम एप की शुरुआत की है।

मध्यप्रदेश(एएनआइ)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'शिवराज सिंह चौहान' के नाम से एक नया मोबाइल एप शुरू किया है। इस एप के माध्यम ने राज्य की जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। इसके साथ ही एप के माध्यम से राज्य में सरकार के काम की भी जानकारी मिल सकेगी।

Bhopal: Madhya Pradesh CM launches 'Shivraj Singh Chouhan' mobile app to address public grievances and inform about government's work pic.twitter.com/Dmci8C1Hcz